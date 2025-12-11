LIVE Trento-Lubiana 2-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 25-23 l’Itas vince il secondo set in lotta
Segui in tempo reale il match tra Trento e Lubiana valido per la Champions League volley 2026. L'Itas si aggiudica il secondo set con un punteggio di 25-23, dopo una combattuta battaglia. Aggiornamenti live e azioni salienti per vivere ogni momento della partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-8 Michieletto pesta la linea dei 3 metri. 8-7 Pipe vincente di Marovt. 8-6 Diagonale di Ramon da posto 4. 7-6 Mani out di Urnaut 7-5 C’è il tocco a muro degli sloveni 6-6 Chiamato fuori l’attacco di Ramon. Challenge chiesto da Trento per un tocco a muro 6-5 Diagonale di Stern dalla seconda linea. 6-4 Diagonale vincente di Michieletto 5-4 Ace di Stern 5-3 Parallela vincente di Marovt da posto 4. 5-2 Primo tempo fulmineo di Bartha 4-2 Muro di Krzic sul primo tempo di Bartha 4-1 Pipe vincente di Ramon 3-1 Diagonale di Michieletto da posto 4. 2-1 Mani out di Faure da posto 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
