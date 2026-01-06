LIVE Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2026 in DIRETTA | Prevc-Kobayashi che battaglia! Insam in zona punti

Segui in tempo reale la tappa di Bischofshofen 2026 del LIVE Tournée 4 Trampolini. Aggiorna la diretta per aggiornamenti su Prevc, Kobayashi e gli altri atleti, con analisi delle performance e risultati aggiornati. Resta informato sulle ultime notizie e sui punteggi, per vivere ogni salto con chiarezza e precisione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.16. Brusco in uscita dal dente, salto debole per il tedesco Raimund che atterra a 129.5 metri, punteggio di 275.6, settimo, fuori dalla top 10. Ora Embacher 18.15: Chiude con un buon salto la sua avventura nella Tournèe l'austriaco Fettner che arriva a 136.5 metri, punteggio di 286.1, è secondo e sarà in top 10! Ora Raimund 18.14: vento alle spalle più alto e Kraft riesce comunque ada tterrare a 137 metri. L'austriaco si inserisce in prima posizione con 288.7. Ora Fettner 18.13: Esce molto alto dal dente, poi scende abbastanza repentinamente l'austriaco Aigner che atterra a 135 metri, quarto posto con 278.

