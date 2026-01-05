LIVE Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2026 in DIRETTA | Insam e Bresadola centrano la qualificazione! Prevc scalda i motori

Segui in tempo reale la Tournée 4 Trampolini a Bischofshofen 2026, con aggiornamenti sulle qualificazioni di Insam e Bresadola. Prevc si prepara a scaldare il pubblico, mentre gli atterraggi e le valutazioni continuano a tenere alta l’attenzione. Restate collegati per le ultime notizie e risultati aggiornati sull’evento di salto con gli sci.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40. Galleggia nell'aria lo sloveno Prevc, atterra con telemark e arriva a 140 metri, punteggio di 159.2 e primo posto 17.39: Buon salto del giapponese Kobayashi che atterra a 134 metri con vento alle spalle, punteggio di 145.8 e quarto posto. Ora Prevc 17.37. Salto non eccezionale come quello di ieri per il giapponese Nikaido che atterra a 131 metri, punteggio di 137.5, sesto posto 17.36: E' un ottimo salto quello di Raimund che atterra a 135 metri, sfruttando anche un vento favorevole. Punteggio di 145.2, quarto posto 17.35: Non bene lo sloveno Lanisek che atterra a 129.

LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2026 in DIRETTA: Jan Hoerl vince la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE della qualifcazione di Innsbruck, a domani (13:30) per la gara! oasport.it

Tournée 4 Trampolini oggi, Innsbruck 2026: orario gara, tv, streaming - x.com

Si è aperto a Innsbruck il terzo atto della 74a edizione della Tournée dei quattro trampolini. Sul “Bergiselschanze” i due azzurri hanno superato il taglio della qualificazione e saranno al via della gara di domenica, con prima serie in programma alle ore 13.30, - facebook.com facebook

