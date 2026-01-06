LIVE Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2026 in DIRETTA | Prevc-Kobayashi che battaglia! Insam nella seconda serie

Segui in diretta la Tournée 4 Trampolini a Bischofshofen 2026, con aggiornamenti su Prevc, Kobayashi e Insam nella seconda serie. Restate sintonizzati per le ultime notizie e risultati in tempo reale, in un evento che mette a confronto alcuni dei migliori talenti dello sci nordico. La seconda serie sta per iniziare, quindi clicca qui per aggiornamenti costanti e dettagli sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.29: Tra una ventina di minuti la seconda serie che chiude la Tournèe 17.28: Questa la classifica della prima serie di Bischofshofen: 1 PREVC Domen SLO 150.4 2 KOBAYASHI Ryoyu JPN 149.6 3 TSCHOFENIG Daniel AUT 146.5 4 HOERL Jan AUT 146.2 5 EMBACHER Stephan AUT 144.2 6 RAIMUND Philipp GER 142.8 7 FETTNER Manuel AUT 141.0 8 KRAFT Stefan AUT 140.3 9 AIGNER Clemens AUT 137.3 10 HOFFMANN Felix GER 136.8 11 LANISEK Anze SLO 135.8 12 NIKAIDO Ren JPN 134.9 13 SCHUSTER Jonas AUT 133.2 14 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 131.7 15 FORFANG Johann Andre NOR 131.1 16 GRANERUD Halvor Egner NOR 130.

