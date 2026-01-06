LIVE Sonego-Sakamoto 6-2 6-63-3 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | tie-break nel 2° set l’azzurro non ha chiuso!

Segui in tempo reale l'incontro tra Sonego e Sakamoto agli ATP di Hong Kong 2026. Al momento il secondo set è in parità 6-6, con un tie-break in corso. L’azzurro ha avuto l’opportunità di chiudere nel secondo set, ma il punteggio resta in equilibrio. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Servizio, dritto e appoggio di volo questa volta completato! Si gira pari. 2-3 Prima vincente, perché esistono anche gli avversari. 2-2 Niente, non risponde l'azzurro e sprofonda di nuovo nell'abisso psicologico da cui sembrava essere uscito. Seconda 2-1 Lo perde subito però con l'errore gratuito dopo il servizio: è giusto però provare a spingere sin da subito. 2-0 Prima vincente!! Mini-break confermato! 1-0 Scambio lungo, uno dei rarissimi, lo vince l'azzurro! 6-6 Si mangia un comodissimo passante di rovescio Sakamoto, e siamo allora al TIE-BREAK! 40-30 SUUUUULLA RIGA il dritto lungoriga di Sonego, basta remore! Come va va, c'è un set di margine.

