LIVE Sonego-Sakamoto 3-1 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’azzurro scappa via nel 1° set

Segui in tempo reale l’incontro tra Sonego e Sakamoto all’ATP di Hong Kong 2026. La partita si sta sviluppando con Sonego che ha vinto il primo set e si trova in vantaggio sul suo avversario. Aggiornamenti costanti e dettagli sullo svolgimento del match sono disponibili cliccando sul link. Resta aggiornato sulla sfida in corso e sui risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Aggressione sulla seconda a buon fine! 30-0 Prova ad entrare ma si ferma in rete la risposta di Sonego. 15-0 Servizio vincente. 3-1 A zero l'azzurro! 40-0 Con la prima slice Sonego! 30-0 Altra prima, altro punto. 15-0 Apre con il servizio vincente Sonego. 2-1 Sbaglia! Il dritto dopo il servizio Sakamoto e allora c'è il break alla 3^ chance! 40-A Doppio fallo! Altra chance! 40-40 Servizio vincente. 30-40 Clamoroso errore però di volo di Sakamoto. Palla break, la seconda. 30-30 Non contiene col rovescio Sonego, peccato, era un punto importante. C'è vento 15-30 Doppio fallo! 15-15 Servizio a segno al centro.

Sonego-Sakamoto, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming - Martedì 6 gennaio Lorenzo Sonego farà il proprio esordio nell'ATP250 di Hong Kong. oasport.it

Sonego-Sakamoto: dove vedere il match dell'ATP Hong Kong in TV e in streaming - Il piemontese è pronto a scendere in campo in un torneo che promette equilibrio e sorprese, con giocatori in rampa di ... tag24.it

Ufficiale il tabellone dell’ATP 250 di Hong Kong 2026: due azzurri al via. Lorenzo Musetti (n.1) parte dal 2° turno contro il vincente Etcheverry–Royer, possibile semifinale con Rublev. Lorenzo Sonego debutta contro Sakamoto, poi uno tra Comesaña e Shang, x.com

ATP 250 Hong Kong 2026 In campo Musetti e Sonego Inizierà contro uno tra Tomas Etcheverry e Valentin Royer la stagione di Lorenzo Musetti. Il carrarino debutterà nel 2026 all'Atp 250 di Hong Kong. In caso di vittoria, per Musetti (testa di seri - facebook.com facebook

