LIVE Sonego-Sakamoto 6-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | azzurro dominante nel 1° set

Segui in tempo reale l'incontro tra Sonego e Sakamoto all’ATP Hong Kong 2026. Dopo il primo set, l’azzurro si impone con un 6-2, grazie a un gioco solido e alcune ottime strategie. Aggiorna la pagina per non perdere le fasi successive del match e rimanere informato sui risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07:17 SONEGO-Sakamoto 6-2! Primo set concluso in 40? e dominato dal torinese, che con due break ha archiviato la pratica con un clamoroso 90% con la prima in campo! 40-15 Largo il rovescio difensivo di Sakamoto. Due palle set! 30-15 Ecco un raro errore nel set di Sonego. 30-0 AAACCCCEEEE (3°)! 15-0 Prima slice vincente e meno tre! 5-2 Tiene molto bene di ritmo anche sulla diagonale di rovescio Sonego, raccoglie l'ennesimo errore. BREAK! Primo set in cassa, quasi. 40-A Gratuito, di rovescio, ad offrire la chance di chiuderlo subito il 1° set! 40-40 In spinta di dritto ottiene il quindici Sonego! 40-30 Con il rovescio Sakamoto.

