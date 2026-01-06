LIVE Sonego-Sakamoto 1-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | inizio complicato

Segui in tempo reale l’incontro tra Sonego e Sakamoto negli ottavi di finale dell’ATP Hong Kong 2026. La partita, iniziata con qualche difficoltà, si presenta equilibrata, con Sakamoto che si è distinto con servizi e dritti efficaci. Aggiorna questa pagina per tutte le novità e i punteggi aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Servizio e dritto, con tre prime si è tirato fuori Sakamoto. A-40 Altra prima e altro punto. 40-40 Servizio vincente. 30-40 Clamoroso errore però di volo di Sakamoto. Palla break, la seconda. 30-30 Non contiene col rovescio Sonego, peccato, era un punto importante. C'è vento 15-30 Doppio fallo! 15-15 Servizio a segno al centro. 0-15 Carica la risposta l'azzurro, sbaglia il giapponese. 1-1 A trenta Sonego! 40-30 Risposta vincente di dritto. Seconda del game. 40-15 Resta sulla riga il dritto inside in di Sonego. 30-15 Non risponde qui di dritto. 15-15 Risposta vincente con il dritto.

