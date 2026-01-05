LIVE Sonego-Sakamoto ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | esordio stagionale in singolare

Benvenuti alla diretta dell'incontro tra Lorenzo Sonego e Rei Sakamoto, valido per il primo turno dell’ATP 250 di Hong Kong 2026. Seguite con noi l’andamento del match in tempo reale, aggiornando costantemente sui principali sviluppi. Questa partita segna l’esordio stagionale di Sonego nel circuito, affrontando un avversario giovane e determinato. Restate con noi per tutte le novità e gli aggiornamenti dal torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida di primo turno dell'ATP 250 di Hong Kong (HKG) che vede di fronte Lorenzo SONEGO, all'esordio stagionale nel circuito, opposto all'esuberante nipponico Rei Sakamoto. Esordio nella stagione 2026 per il 30enne torinese, che ha preso parte ieri al tabellone di doppio affianco di Lorenzo Musetti sconfiggendo in due combattuti parziali KecmanovicMuller. Il ghiaccio è quindi stato rotto, ma Sonego in questo avvio di stagione è importantissimo vincere partite visto che sono 400 i punti che l'azzurro difende agli Australian Open dove l'anno scorso fu brillante ad issarsi fino ai quarti di finale sconfitto da Shelton.

