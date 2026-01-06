LIVE Sonego-Sakamoto ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

Segui in tempo reale l'incontro tra Sonego e Sakamoto all'ATP Hong Kong 2026. Qui puoi aggiornare la diretta e rimanere informato sui risultati del match. Con una buona prestazione, Sonego può consolidare la sua posizione nei primi 32 del ranking mondiale. Continua a seguirci per gli ultimi aggiornamenti e approfondimenti sul torneo.

06:25 Classifica alla mano, Sonego ha la chance qui di tornare nei primi 32 del mondo, a patto però di giungere fino in fondo alla settimana orientale. Poi, dovrà difendere la bellezza di 400 punti derivanti dai quarti di finale in uscita agli AO nel 2025. 06:18 Sakamoto è classe 2006 ed è il prospetto più interessante che il Paese del Sol Levante è stato in grado di produrre nell'ultimo decennio. Oggi c'è bisogno del miglior Sonego! Clicca QUI per rivivere l'esordio in doppio di ieri del torinese. 06:10 Venti minuti, poi sarà esordio nella stagione 2026 in singolare per Lorenzo SONEGO impegnato nell'ATP di Hong Kong 2026 contro Sakamoto (JPN).

