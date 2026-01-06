LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | podio a sorpresa di Francesca Fanti! Fuori Trocker D’Antonio e Collomb

Segui la diretta del Gigante Nor-Am a Tremblant 2026, con aggiornamenti in tempo reale e i risultati più recenti. La gara ha visto un risultato inaspettato, con il podio che ha sorpreso gli appassionati di sci alpino. Restate con noi per gli aggiornamenti e le analisi delle prestazioni dei concorrenti, tra cui le dichiarazioni di Paolo De Chiesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PAOLO DE CHIESA: "UNA FORZATURA MANDARE D'ANTONIO E TROCKER IN NOR-AM" 18.30 Niente da fare per Collomb e Trocker che non terminano la manche, con D'Antonio che addirittura è uscita alla prima. 18.28 Mentre la seconda manche termina con il resto delle sciatrici, dalla 31ma alla 58ma posizione della prima manche, dobbiamo dare merito ad un'ottima prova da parte di Francesca Fanti che termina la seconda manche al quarto posto. 18.27 Altro colpo di scena! Lamontagne non gestisce il dominio della prima manche e scivola in seconda posizione. Vince Gritsch!

CREDERCI SEMPRE La concorrenza in gigante è spietata… Ma Della Mea e Goggia hanno la grinta giusta a Kranjska Gora! Lara è la migliore delle azzurre e Sofia recupera 16 posizioni con la seconda manche! La Coppa del Mondo di sci alpino femmi - facebook.com facebook

Sci alpino, i piazzamenti degli azzurri nelle WCSL di discesa, superG, gigante e slalom - x.com

