LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | out Collomb Trocker cerca la vittoria su Lamontagne

Segui in tempo reale il Gigante Nor-Am di Tremblant 2026, con aggiornamenti sugli atleti in gara e i risultati principali. La competizione vede Trocker alla ricerca della vittoria, mentre Collomb si è già ritirato. Restate aggiornati cliccando sul link per tutte le novità e le ultime notizie sulla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PAOLO DE CHIESA: "UNA FORZATURA MANDARE D'ANTONIO E TROCKER IN NOR-AM" 18.25 Franziska Gritsch si piazza al primo posto con un totale di 2:12.62, ma adesso c'è la nostra Anna Trocker! 18.25 Terzo posto provvisorio di Adriana Jelinkova che ha 0.97 secondi di svantaggio da Forget. 18.24 Fanti viene subito superata da Arianne Forget, con la canadese che ha solo 0.01 secondi di vantaggio sulla nostra azzurra, incredibile. 18.23 CHE TEMPO DI FANTI! L'azzurra migliore l'1:07.06 della prima manche con un 1:06.70 e si posiziona al primo posto. Vediamo dove finirà la gara.

