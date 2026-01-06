LIVE Paolini-Jeanjean 6-2 Italia-Francia 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA | l’azzurra conquista il primo set

Segui aggiornamenti in tempo reale sulla partita tra Paolini e Jeanjean durante la United Cup 2026. L’Italia si sta giocando la qualificazione, con una combinazione di risultati e la questione del set ancora aperta. Resta con noi per tutte le novità e gli sviluppi della sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 30-0 Scappa via il rovescio della toscana. 15-0 Peccato. Jasmine fa tutto bene ma perde il controllo dello smash. 2-0 Game Paolini. Servizio e smorzata vincente dell'azzurra. 40-0 Si ferma in rete la risposta di Jeanjean. 30-0 Secondo ACE di fila dell'italiana. 15-0 ACE Paolini. 1-0 BREAK PAOLINI! Fuori misura il dritto della francese. 40-AD Palla break Paolini. Risposta aggressiva e schiaffo al volo dell'italiana. 40-40 Prima vincente della transalpina. 40-AD Palla break Paolini.

