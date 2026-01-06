LIVE Paolini-Jeanjean 3-2 Italia-Francia 0-1 United Cup 2026 in DIRETTA | break dell’italiana
Segui in tempo reale l’andamento della partita tra Paolini e Jeanjean nella United Cup 2026. L’Italia si gioca la qualificazione con una combinazione di risultati, con un punto fondamentale sulla questione del set 40-AD nel doppio break di Paolini. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi della sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 40-AD Palla del doppio break Paolini. Ottimo dritto incrociato dell’italiana. 40-40 Dritto in avanzamento vincente della transalpina. 40-AD Palla del doppio break Paolini. Splendido rovescio incrociato vincente della toscana. 40-40 Servizio e dritto vincente di Jeanjean. Parità. 30-40 Scappa via stavolta la risposta di Jasmine. 15-40 Due palle del doppio break Paolini. Risposta di dritto vincente dell’azzurra. 15-30 Comanda da fondo Jasmine, e chiude con lo smash. 15-15 Non passa il dritto della francese. 🔗 Leggi su Oasport.it
L'Italia torna in campo in #UnitedCup contro la Francia. Nella notte in campo Paolini vs. Jeanjean. Flavio Cobolli sfiderà Rinderkknech prima dell'eventuale doppio misto. #ItaliaFrancia x.com
