LIVE Paolini-Jeanjean Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | occorre una vittoria in 2 set

Segui la diretta della sfida tra Paolini e Jeanjean in occasione dell’Italia-Francia alla United Cup 2026. Per accedere ai quarti di finale, l’Italia ha bisogno di una vittoria in due set, preferibilmente senza lasciare punti agli avversari. Aggiorna la pagina per tutte le ultime notizie e risultati in tempo reale sulla partita.

17.10 Buonasera amici di OA Sport. La situazione è la seguente: per qualificarsi da ripescata ai quarti di finale, l'Italia deve battere la Francia 3-0, lasciando per strada appena un set. Dunque è obbligatorio non solo un filotto di vittorie, ma anche che almeno due di queste avvengano con un punteggio di 2-0. La partita più impegnativa, in questo senso, sembra quella iniziale di Flavio Cobolli. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del singolare femminile di Italia-Francia, incontro valido per il gruppo C della United Cup 2026. Jasmine Paolini sfida Leolia Jeanjean in un match da non fallire.

