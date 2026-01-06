LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 15-9 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | partita subito dai ritmi elevati padroni di casa a +6

Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Panathinaikos e Olimpia Milano, con aggiornamenti continui sul punteggio e sui momenti chiave. La sfida, ancora in corso, si svolge a ritmi elevati, con i padroni di casa avanti di 6 punti. Restate con noi per non perdere dettagli importanti e per aggiornamenti immediati sull’andamento dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-12 ZACH LEEEEDAY! TRIPLAAAAAAAA 15-9 Kendrick Nunn si vendica subito con una tripla allo scadere dei 24?. STOPPATA DI BOOKER SU NUNN! 12-9 BOOKER PER RICCI! CHE TAGLIO DEL GIOCATORE TRICOLORE, -3 MILANO. 12-7 Chiuso il 2+1. 11-7 Holmes col fallo! Ancora +4 Panathinaikos, secondo fallo per ‘Pippo’ Ricci. 9-7 Lorenzo Brown da due per rispondere immediatamente. 9-5 Tap-in di Juancho Hernangomez per il +4. 7-5 Cedi Osman brucia la retina dall’arco per riportare il Panathinaikos subito davanti. 4-5 Zach LeDay dalla media per il contro-sorpasso Olimpia. 4-3 Sottomano di Kendrick Nunn per il sorpasso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 15-9, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: partita subito dai ritmi elevati, padroni di casa a +6 Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 15-14, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: avvio spumeggiante del match Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Paris 30-19, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizio perfetto per i padroni di casa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta da brividi ad Atene; Panathinaikos-Olimpia Milano alle 20.15 su Sky; Virtus Bologna-Milano: l’Eurolega in Diretta TV e in Streaming; Eurolega, Round 19 LIVE! Il recap delle gare del 30 dicembre. Il 2 si torna in campo per chiudere il turno col derby Bologna-Milano. | Panathinaikos vs Olimpia Milano: diretta (2-3 con 8:30, 1Q) - Booker va corto con un semigancio, mentre Grant spazza via Brown e segna i primi due, 2- pianetabasket.com

