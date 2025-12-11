LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 15-14 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | avvio spumeggiante del match

Segui in tempo reale l'inizio della sfida tra Olimpia Milano e Panathinaikos, con un avvio ricco di emozioni e cambi di ritmo. La partita, valida per l'Eurolega 2026, si accende con un punteggio di 15-14, mentre Guduric concretizza i tiri liberi. Resta aggiornato per non perdere i momenti salienti di questa emozionante sfida.

21-23 Guduric non sbaglia dalla lunetta. Milano ha reagito al parziale di 14-0 del Pana. 19-23 Un solo libero per Nebo. Ultimo minuto del quarto. 18-23 BROOKS! Torna finalmente a segnare Milano con una gran tripla dell'americano. 15-23 Miracolo di Sloukas sulla sirena dei 24 secondi. 15-21 Grant si alza in faccia a Guduric e continua il parziale dei greci sul 12-0. Timeout immediato di Poeta. 15-19 Super palla di Nunn per la schiacciata di Faried. 15-17 Tripla da campione di Sloukas. Timeout televisivo. 15-14 Tre liberi di Grant. 15-11 Grant trova Faried che distrugge il ferro.