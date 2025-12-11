LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 15-14 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | avvio spumeggiante del match
Segui in tempo reale l'inizio della sfida tra Olimpia Milano e Panathinaikos, con un avvio ricco di emozioni e cambi di ritmo. La partita, valida per l'Eurolega 2026, si accende con un punteggio di 15-14, mentre Guduric concretizza i tiri liberi. Resta aggiornato per non perdere i momenti salienti di questa emozionante sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-23 Guduric non sbaglia dalla lunetta. Milano ha reagito al parziale di 14-0 del Pana. 19-23 Un solo libero per Nebo. Ultimo minuto del quarto. 18-23 BROOKS! Torna finalmente a segnare Milano con una gran tripla dell’americano. 15-23 Miracolo di Sloukas sulla sirena dei 24 secondi. 15-21 Grant si alza in faccia a Guduric e continua il parziale dei greci sul 12-0. Timeout immediato di Poeta. 15-19 Super palla di Nunn per la schiacciata di Faried. 15-17 Tripla da campione di Sloukas. Timeout televisivo. 15-14 Tre liberi di Grant. 15-11 Grant trova Faried che distrugge il ferro. 🔗 Leggi su Oasport.it
OLIMPIA: RECUPERATO GUDURIC Unico rientro in casa Milano verso la sfida al Panathinaikos. «Affrontiamo una squadra completa, profonda, che ha vinto e vuole continuare a farlo. Sappiamo di dover fare i conti con una condizione disomogenea, ma pr - facebook.com Vai su Facebook
Olimpia 4 All è il progetto sociale di Olimpia Milano dedicato a promuovere l’inclusione nello sport, costruire una rete territoriale solida e favorire l’accesso al basket per tutti, con particolare attenzione al tema della disabilità intellettiva e cognitiva Leggi di più Vai su X
LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 15-14, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: avvio spumeggiante del match - 21 Grant si alza in faccia a Guduric e continua il ... oasport.it scrive
Eurolega, Olimpia Milano-Panathinaikos alle 20.30 su Sky Sport Basket - L'Olimpia Milano comincia la prima di tre gare consecutive davanti al proprio pubblico ospitando il Panathinaikos al Forum di Assago. Lo riporta sport.sky.it