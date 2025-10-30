LIVE Olimpia Milano-Paris 30-19 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizio perfetto per i padroni di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7.57 22 per Bolmaro dalla lunetta: Milano-Paris 30-19 -7.57 Penetrazione di Bolmaro che subisce fallo ed andrà in lunetta. -8.15 Doppio tentativo di Hifi da tre punti, entrambi corti. Si salva la difesa milanese che aveva pasticciato a rimbalzo con uno scontro tra Bolmaro e Mannion -8.52 Faye raccoglie la palla dopo la palla a 2 nell’area di Milano e trova due punti comodi: Milano-Paris 28-19 -9.10 Ancora una volta la difesa di Paris si perde Mannion che si prende la tripla dal centro trovando i tre punti. Milano-Paris 28-17 -9.22 22 per Faye dalla lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Olimpia Milano-Paris 30-19, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizio perfetto per i padroni di casa