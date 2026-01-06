LIVE Derthona-Schio 60-69 Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA | le venete allungano nel momento decisivo

Segui in tempo reale la sfida tra Derthona e Schio, valida per la Coppa Italia di basket femminile 2026. La partita vede le venete allungare nel momento decisivo, con Schio che gestisce il vantaggio e Kunaiyi che si distingue ai tiri liberi. Aggiorna la diretta per rimanere informato sui risultati e gli andamenti della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-74 Ancora due tiri liberi a segno di Kunaiyi! Schio preferisce fermare la nigeriana con i falli in questo momento, ma il centro di Tortona sta aumentando le percentuali dalla lunetta. 64-74 Tripla di Badiane! Torna a fare punti la francese che riporta Schio a +10. 64-71 Due su due a gioco fermo di Kunaiyi. 62-71 Sottomano di Penna da sotto canestro dopo la rimessa laterale. 60-71 Palleggio, arresto e tiro di Verona! Giocata bella ed efficace la sua! 60-69 Coast-to-coast di Verona! La play azzurra sfrutta il mal posizionamento della difesa avversaria.

