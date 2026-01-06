LIVE Derthona-Schio 32-32 Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA | le venete faticano a scappare
Segui in tempo reale la partita di Coppa Italia di basket femminile tra Derthona e Schio, terminata con il punteggio di 32-32. La sfida si svolge nel contesto della stagione 2026, con le venete che incontrano difficoltà nel tentativo di allungare nel punteggio. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi e i momenti salienti dell'incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-36 Ancora Fondren con un bel tiro in sospensione dalla media! 37-36 Uno su due per Fondren a gioco fermo. Torna davanti Tortona! 36-36 Bella penetrazione di Kunaiyi dopo un pick and roll fatto alla perfezione! 34-36 Laksa si sblocca nel match con un due su due ai tiri liberi. 34-34 Bel tiro dalla media di Conte che trova lo spazio giusto con uno splendido stepback laterale! 32-34 Badiane continua la sua serata positiva con un bel reverse da sotto canestro. 32-32 PAREGGIO TORTONA! Mini-parziale di 5-0! Leonardi riacciuffa Schio con una tripla marcata dall’angolo! 29-32 Ancora Kunaiyi! Si è sbloccata e non sembra fermarsi più il pivot di Tortona! Canestro in appoggio per lei. 🔗 Leggi su Oasport.it
