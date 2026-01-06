LIVE Derthona-Schio Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA | 18-14 Partono forte le piemontesi!

Segui la diretta della partita tra Derthona e Schio, valida per la Coppa Italia di basket femminile 2026. La cronaca aggiornata in tempo reale ti permette di rimanere informato sul punteggio e sull’andamento dell’incontro, con aggiornamenti continui e dettagli precisi. Rimani con noi per seguire passo dopo passo l’evoluzione di questa sfida tra due team di rilievo nel panorama nazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-16 Schio sembra essere partita più forte in questa seconda frazione. Biadane realizza in appoggio il canestro del -2. 18-14 Ancora grande difesa di Tortona, Schio non riesce a tirare nei 24 secondi! COMINCIA IL SECONDO QUARTO Entrambe le squadre chiudono il primo quarto con percentuali al tiro non altissime, la differenza è stata fatta dall'intensità difensiva di Tortona, che non a caso primeggia nel dato dei rimbalzi. Per Schio non sembra essere ancora entratav in partita la fuoriclasse Shepard! 18-14 Finisce così il primo quarto! Derthona è partita fortissimo e sta, per il momento, sorprendendo le campionesse in carica di Schio.

