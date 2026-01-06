LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 4-3 Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | controbreak del francese

Segui in tempo reale il match tra Cobolli e Rinderknech nella partita Italia-Francia alla United Cup 2026. Attualmente il punteggio è 7-6, 4-3, con un controbreak del francese. Resta aggiornato sugli sviluppi e le eventuali qualificazioni dell’Italia, con tutte le azioni più importanti e i punti salienti del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 40-30 ACE Cobolli! 30-30 Con pazienza il romano piazza il dritto in contropiede. 15-30 Servizio e rovescio a segno per Flavio. 0-30 Larghissimo il dritto in uscita dal servizio di Cobolli. 0-15 Gran punto del transalpino, che spinge da entrambi i lati costringendo l'avversario alla resa. 4-4 Game Rinderknech. Non passa la risposta di dritto di Cobolli, che torna rapidamente alla battuta. 40-0 Altro ACE. 30-0 ACE Rinderknech. 15-0 Il francese fa buona guardia a rete chiudendo con la demi-volèe.

