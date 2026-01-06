LIVE Cobolli-Rinderknech Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | si parte con il francese al servizio

Segui in tempo reale la partita tra Cobolli e Rinderknech, valida per la United Cup 2026 Italia-Francia. Aggiorna la diretta per tutte le fasi dell’incontro, che ha preso il via con il servizio del francese. Restate aggiornati sulle dinamiche del match e sulle possibilità di qualificazione dell’Italia, con particolare attenzione alla situazione del set e alle giocate chiave.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 15-0 Servizio, dritto e volèe a segno per il francese. PRIMO SET 3:06 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 3 minuti via al match con il francese al servizio. 3:04 Accolti dall'applauso del pubblico entrano in campo i due singolaristi maschili. 2:59 Ancora pochi istanti all'ingresso in campo di Cobolli e Rinderknech. 2:54 L'Italia ha bisogno di un successo per 3-0 possibilmente lasciando al massimo un set ai francesi per terminare come migliore seconda tra i gironi disputati a Perth.

Infinito Una vittoria in in 3 ore e 18 minuti contro Arthur Rinderknech e una sconfitta in 2 ore e 55 minuti contro Flavio Cobolli. L’ultima stagione di Stan Wawrinka è iniziata con due maratone, segno che lo svizzero non ha nessuna intenzione di smettere se - facebook.com facebook

United Cup: infinito Wawrinka, rimonta Rinderknech e fa volare la Svizzera. Domani sfida Cobolli x.com

