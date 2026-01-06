LIVE Cobolli-Rinderknech 3-4 Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | controbreak del francese

Segui in tempo reale l'incontro tra Cobolli e Rinderknech alla United Cup 2026, con il punteggio attuale di 3-4. Aggiorna la diretta per restare informato sugli sviluppi del match e sulle possibilità di qualificazione dell’Italia, che dipendono anche dai risultati delle altre partite e dalla combinazione di risultati con la Francia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 4-3 Game Rinderknech. Se ne va il lob dell'azzurro. 40-0 Gran seconda del numero 27 ATP. 30-0 Servizio e palla corta a segno per il transalpino. 15-0 Prima vincente del francese. 3-3 Controbreak Rinderknech. Altra stecca di Cobolli, che cede immediatamente il break conquistato poc'anzi. 40-AD Palla del controbreak Rinderknech. Risposa di dritto carica e profonda del francese. 40-40 Ottima seconda del romano. Parità. 30-40 Palla del controbreak Rinderknech. Scappa via il dritto lungolinea di Flavio.

