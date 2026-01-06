L’Fbi sta studiando il sistema di sicurezza adottato in Marocco per la Coppa d’Africa 2025. Un gruppo di agenti statunitensi si trova attualmente nel paese per analizzare le strategie e le tecniche utilizzate, riconoscendone l’eccellenza. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità di confronto tra le migliori pratiche internazionali nel campo della sicurezza degli eventi sportivi.

L’Fbi a lezione dalla Sicurezza marocchina. È quanto sta accadendo in questi giorni con un gruppo di agenti dell’Fbi arrivati in Marocco per osservare da vicino il dispositivo di sicurezza messo in campo per la Coppa d’Africa delle Nazioni 2025. L’obiettivo è quello di imparare il più possibile in vista del mondiale del 2026 in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. Lo scive Le Parisien Gli osservatori americani hanno analizzato diversi aspetti del dispositivo. Il dispiegamento delle unità sul terreno, i livelli di filtraggio e di controllo agli accessi. Lutilizzo di sistemi di videosorveglianza ad alta precisione e l’impiego di droni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Fbi a lezione dal Marocco. Il sistema di sicurezza della Coppa d’Africa è un’eccellenza

Leggi anche: Coppa d’Africa 2025: in Marocco il grande calcio dal 21 Dicembre in diretta GRATIS su Sportitalia

Leggi anche: Coppa d’Africa 2025: in Marocco il grande calcio dal 21 Dicembre in diretta GRATIS su Sportitalia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Marocco, El Aynaoui MVP nel pareggio contro il Mali: Una partita dura 90 minuti, ci servirà da lezione: #ASR #ASRoma #Roma #Marocco #ElAynaoui - facebook.com facebook

El Aynaoui si prende il Marocco. Premio MVP e parole da leader dopo il pari col Mali: "Una partita dura 90 minuti, ci servirà da lezione" bit.ly/4jcheHw #AsRoma x.com