Coppa d’Africa 2025 | in Marocco il grande calcio dal 21 Dicembre in diretta GRATIS su Sportitalia
Dal 21 dicembre al 18 gennaio, tutti i match della 35° edizione della Coppa d’Africa in diretta ed esclusiva sul canale 60 del digitale terrestre e in streaming su App Sportitalia Scatta il conto alla rovescia verso la 35° edizione della Coppa d'Africa, in programma in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Un mese di partite con in campo i migliori calciatori del continente africano, p. 🔗 Leggi su Digital-news.it
