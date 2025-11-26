Coppa d’Africa 2025 | in Marocco il grande calcio dal 21 Dicembre in diretta GRATIS su Sportitalia

Dal 21 dicembre al 18 gennaio, tutti i match della 35° edizione della Coppa d’Africa in diretta ed esclusiva sul canale 60 del digitale terrestre e in streaming su App Sportitalia Scatta il conto alla rovescia verso la 35° edizione della Coppa d'Africa, in programma in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Un mese di partite con in campo i migliori calciatori del continente africano, p. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Dove vedere la Coppa d&#8217;Africa: l&#8217;edizione 2025 in diretta in chiaro - L’emittente di Michele Criscitiello si aggiudica i diritti di trasmissione del torneo, che andrà in scena a partire dal prossimo 21 dicembre. Riporta calcioefinanza.it

Marocco, proteste in piazza contro gli investimenti nel calcio. Coppa d'Africa a rischio? - 18 gennaio) e, soprattutto, i Mondiali del 2030 insieme a Spagna e Portogallo, il Marocco si trova ad affrontare un’ondata di ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

