Coppa d’Africa 2025 | in Marocco il grande calcio dal 21 Dicembre in diretta GRATIS su Sportitalia
Dal 21 dicembre al 18 gennaio, tutti i match della 35° edizione della Coppa d’Africa in diretta ed esclusiva sul canale 60 del digitale terrestre e in streaming su App Sportitalia Scatta il conto alla rovescia verso la 35° edizione della Coppa d'Africa, in programma in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Un mese di partite con in campo i migliori calciatori del continente africano, p. 🔗 Leggi su Digital-news.it
GASPERINI E LA COPPA D'AFRICA ?L'allenatore della Roma ha da poche ore parlato in conferenza stampa per la sfida in Europa League di domani. I due giocatori della Roma partiranno una settimana prima dell'inizio della Coppa d'africa, ossia il 21 dic - facebook.com Vai su Facebook
#Gasperini: “N’Dicka e El Aynaoui via per la Coppa d’Africa? Mi dispiace perderli, però faremo con quel che ci sarà” Vai su X
