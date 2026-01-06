Le regalano un quadro ci trova dentro titoli di stato per quasi 180mila euro

A metà dicembre, la signora S. D'Emili si è recata dalla suocera a Bologna per gli auguri di Natale. Durante la visita, ha ricevuto in dono un quadro acquistato a un mercatino natalizio. Tuttavia, all’interno del quadro sono stati scoperti titoli di stato per circa 180.000 euro, sollevando questioni sulla provenienza e sulla legittimità di tali titoli.

