Calano i redditi di Giorgia Meloni | per il 2024 ha dichiarato 180mila euro E goduto di 6.200 euro di detrazioni

Esaurito il boom legato ai diritti d’autore, i guadagni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono ridimensionati. La premier ha pubblicato nei giorni scorsi, come previsto dalle norme sulla trasparenza che si applicano a chi ha incarichi pubblici, la dichiarazione dei redditi 2025 relativa ai redditi percepiti nel 2024: ne risulta un reddito complessivo di 180.031 euro, contro i 459.000 euro dell’anno precedente. Dal modello redditi emerge che la leader di FdI ha goduto di detrazioni per un totale di 6.274 euro, di cui 4.579 euro per lavori di ristrutturazione edilizia. Considerati anche gli oneri deducibili, ha versato poco più di 63mila euro di imposte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Calano i redditi di Giorgia Meloni: per il 2024 ha dichiarato 180mila euro. E goduto di 6.200 euro di detrazioni

