Il quadro di Giorgio de Chirico battuto all’asta per 35mila sterline era di mio padre Ci è stato sottratto | Amedeo Goria porta il caso in tribunale

Il giornalista sportivo Amedeo Goria è sul piede di guerra. L’oggetto del contendere è un’opera di Giorgio de Chirico “La storia di Venezia”, olio su tela, 30 per 40 centimetri. Goria sostiene, prove alla mano, che l’opera sia stata sottratta al padre nel 1969 per poi essere battuta all’asta da Christie’s per 35mila sterline. Il giornalista sostiene anche che il suo valore sarebbe “almeno il triplo”. L’avvocato Paolo Mendolicchio che assiste Goria ha annunciato il prossimo due aprile è stata fissata l’udienza. Ma cosa è accaduto esattamente? Gli investigatori hanno cerca di ricostruire tutti i passaggi della tela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

