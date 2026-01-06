Le lacrime su quelle bare sono un dolore universale
Le lacrime versate su quelle bare rappresentano un dolore condiviso, un momento di profonda tristezza che accomuna molte persone. In questa immagine, quattro individui – una giovane madre, il suo compagno e due bambini di circa otto e cinque anni – affrontano insieme la perdita, testimoniando la fragilità e la forza che si trovano nelle circostanze più difficili. Un ricordo che rimane nel cuore, universale e toccante.
Sono in quattro, una giovane madre, il compagno e due bambini, più o meno otto anni il primo, non supera i cinque l'altro. Stanno attraversando il cancello dell'aeroporto militare di Linate e Milano è più fredda che mai. Sulla strada, dove c'è un piccolo parcheggio, una batteria di telecamere, microfoni e giornalisti sta aspettando di entrare. Non è ancora il momento. La famiglia cammina lenta, come se attraversare quella linea rendesse tutto vero. Il più grande cammina abbracciato alla madre, il piccolo invece si gira intorno, spaesato. Sono i cuginetti di chi non c'è più. Non dimenticheranno mai questo giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Non ho scritto nulla fino ad oggi sulla tragedia di #CransMontana perché non riuscivo a trovare le parole adatte. Poi oggi, quando ho visto le bare bianche che rientravano in Italia, mi è scoppiato un dolore al petto che non si può spiegare. Sono scene che spe x.com
