Le lacrime versate su quelle bare rappresentano un dolore condiviso, un momento di profonda tristezza che accomuna molte persone. In questa immagine, quattro individui – una giovane madre, il suo compagno e due bambini di circa otto e cinque anni – affrontano insieme la perdita, testimoniando la fragilità e la forza che si trovano nelle circostanze più difficili. Un ricordo che rimane nel cuore, universale e toccante.

Sono in quattro, una giovane madre, il compagno e due bambini, più o meno otto anni il primo, non supera i cinque l'altro. Stanno attraversando il cancello dell'aeroporto militare di Linate e Milano è più fredda che mai. Sulla strada, dove c'è un piccolo parcheggio, una batteria di telecamere, microfoni e giornalisti sta aspettando di entrare. Non è ancora il momento. La famiglia cammina lenta, come se attraversare quella linea rendesse tutto vero. Il più grande cammina abbracciato alla madre, il piccolo invece si gira intorno, spaesato. Sono i cuginetti di chi non c'è più. Non dimenticheranno mai questo giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le lacrime su quelle bare sono un dolore universale

Non ho scritto nulla fino ad oggi sulla tragedia di #CransMontana perché non riuscivo a trovare le parole adatte. Poi oggi, quando ho visto le bare bianche che rientravano in Italia, mi è scoppiato un dolore al petto che non si può spiegare. Sono scene che spe x.com

