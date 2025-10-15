Non è un momento facile per Cristian Bertol, ma anche oggi entra nello studio di È sempre mezzogiorno con il sorriso. Poi arriva l’abbraccio di Antonella Clerici, le parole sul padre scomparso, e la voce dello chef si incrina. Gli occhi si riempiono di lacrime, in uno dei momenti più intensi e personali della trasmissione. Per Bertol non è solo il lutto di un genitore: il padre era il suo punto di riferimento, anche nella cucina. Da sempre riservato, restio a esprimere i suoi sentimenti in pubblico, Cristian Bertol ha trovato nel cooking show di Rai 1 una sorta di famiglia televisiva. Già nei mesi scorsi aveva mostrato emozione parlando della madre malata, ma ora è arrivato l’ addio che non si può nascondere: la perdita del papà, avvenuta pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi mancherai tanto”. Antonella Clerici, lacrime in diretta: l’abbraccio e quelle parole piene di dolore