Mi mancherai tanto Antonella Clerici lacrime in diretta | l’abbraccio e quelle parole piene di dolore
Non è un momento facile per Cristian Bertol, ma anche oggi entra nello studio di È sempre mezzogiorno con il sorriso. Poi arriva l’abbraccio di Antonella Clerici, le parole sul padre scomparso, e la voce dello chef si incrina. Gli occhi si riempiono di lacrime, in uno dei momenti più intensi e personali della trasmissione. Per Bertol non è solo il lutto di un genitore: il padre era il suo punto di riferimento, anche nella cucina. Da sempre riservato, restio a esprimere i suoi sentimenti in pubblico, Cristian Bertol ha trovato nel cooking show di Rai 1 una sorta di famiglia televisiva. Già nei mesi scorsi aveva mostrato emozione parlando della madre malata, ma ora è arrivato l’ addio che non si può nascondere: la perdita del papà, avvenuta pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
