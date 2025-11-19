Ricordate le parole di Magnini su Rosolino? Ora parla lui per la prima volta | la verità su quelle lacrime

Donnapop.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento televisivo che aveva colpito il pubblico di Ballando con le Stelle torna ora sotto i riflettori: dopo settimane di silenzio, Massimiliano Rosolino rompe finalmente il riserbo e commenta per la prima volta le parole cariche di emozione che Filippo Magnini gli aveva dedicato in diretta. Quelle lacrime, versate mentre l’ex campione nuotava tra ricordi, affetto e preoccupazione, avevano acceso la curiosità degli spettatori. Oggi, Rosolino racconta come ha vissuto quel momento e perché, almeno inizialmente, non aveva capito che Magnini stesse parlando proprio di lui. Filippo Magnini piange per Massimiliano Rosolino: ecco cosa era successo a Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Donnapop.it

ricordate le parole di magnini su rosolino ora parla lui per la prima volta la verit224 su quelle lacrime

© Donnapop.it - Ricordate le parole di Magnini su Rosolino? Ora parla lui per la prima volta: la verità su quelle lacrime

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ricordate parole magnini rosolinoRosolino e le parole di Magnini a Ballando: "Non credevo parlasse di me" - Massimiliano Rosolino ha commentato le parole dette dall'amico Filippo Magnini a Ballando, in merito alla battaglia che sta affrontando: che cosa ha detto? Scrive msn.com

ricordate parole magnini rosolino''Non credevo che parlasse di me'': Rosolino rompe il silenzio sulle parole di Magnini a Ballando sulla sua 'battaglia' - Massimiliano Rosolino ha commentato per la prima volta le parole pronunciate su di lui dall’amico Filippo Magnini a “Ballando con le Stelle”. Scrive gossip.it

ricordate parole magnini rosolinoNatalia Titova si mostra sui social dopo le parole allarmanti di Filippo Magnini/ Come sta moglie di Rosolino - Natalia Titova è riapparsa sui social dopo mesi di assenza con un video in cui balla dopo le parole allarmanti di Filippo Magnini a Ballando con le stelle ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Ricordate Parole Magnini Rosolino