La Lega | Occorre togliere tutte le cittadinanze assegnate ad Albanese

Iltempo.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La Lega chiede che siano tolte le cittadinanze (dis)onorarie che sono state assegnate a questa 'signora', che ogni giorno si distingue in peggio". Così la Lega in un post sui social in merito alle parole di Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, dopo l'assalto alla sede della Stampa a Torino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

