Cittadinanze civiche 2025 aperte le domande

Il 24 febbraio 2025, il Comune di Lecco, ha ottenuto l'accreditamento Unicef per diventare "Città Amica dei bambini e degli adolescenti", un programma finalizzato all'elaborazione di politiche e iniziative che abbiano effetti, diretti o indiretti, sulla vita e sul benessere dei bambini e dei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it