La metrò M4 mafia-free grazie alla piattaforma Sileg Ma resta il nodo dei ritardi sui controlli antimafia

L'inaugurazione della metropolitana M4 senza infiltrazioni mafiose, grazie alla piattaforma Sileg, rappresenta un passo avanti nella sicurezza delle grandi opere pubbliche. Tuttavia, permangono criticità nei ritardi dei controlli antimafia, che compromettono la prevenzione delle infiltrazioni criminali nei cantieri. La tempistica dei controlli resta un nodo fondamentale per garantire l’efficacia delle misure di sicurezza.

Le interdittive antimafia e le Withe list delle aziende appaltatrici delle grandi opere? Ottimi anticorpi per prevenire le infiltrazioni mafiose nei cantieri delle opere pubbliche, se solo arrivassero nei 30 giorni previsti. Oltre il 60% delle richieste di controlli arrivati alle prefetture italiane, infatti, ottengono risposta solo dopo tre mesi (117 giorni di media), spesso tempi incompatibili con quelli delle lavorazioni. Così le imprese vengono messe in “stand by”, fatte lavorare sub-iudice, in attesa che gli apparati antimafia le certifichino. Zero infiltrazioni mafiose nei cantieri della metropolitana M4 di Milano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

