Bagaglio a mano gratis stop ai costi per il posto accanto ai figli Le novità sui voli dal Parlamento Ue | cosa cambia per i rimborsi sui ritardi
Gli indennizzi per i passeggeri dei voli aerei scatteranno a partire da tre ore di ritardo sull’orario previsto e potranno arrivare fino a 600 euro a seconda della distanza percorsa. Lo ha stabilito nella seduta del 13 ottobre la commissione Trasporti dell’Europarlamento, che ha bocciato il limite minimo di cinque ore proposto in una bozza della Commissione europea prima dell’estate. I parlamentari europei hanno votato a maggioranza, ma la norma dovrà ancora fare diversi passaggi prima di entrare in vigore. I negoziatori avranno ora tre mesi di tempo (più uno di proroga) per raggiungere un accordo. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Voli, diritti dei passeggeri: bagaglio a mano gratuito e risarcimento ritardi aerei confermati dall’UE http://dlvr.it/TNgD0l #AEREO #voli #dirittipasseggeri #bagaglioamano - X Vai su X
Fanpage.it. . ? Non è uno scherzo: mettere una semplice pallina da tennis nel bagaglio a mano può rendere un lungo volo molto più sopportabile. Il motivo è più utile (e inaspettato) di quanto pensi - facebook.com Vai su Facebook
Bagaglio a mano gratis in aereo: l’Ue cambia le regole. Stop ai costi nascosti - Zaini, ritardi, cancellazioni, posti per i minori: dopo anni di rincari e regole frammentate, vengono riscritte le condizioni di viaggio per chi vola in Europa. Riporta msn.com
Bagaglio a mano gratuito e risarcimenti sui ritardi aerei, l’Eurocamera si prepara allo scontro con le capitali - Gli eurodeputati firmano compatti per linee guida più stringenti per le compagnie aeree. Si legge su eunews.it
Viaggiare leggeri: ok della commissione Ue al bagaglio gratis in cabina - Tra le altre novità, previste per chi vola, c’è il mantenimento al risarcimento in caso di 3 ore di ritardo e il diritto di scegliere tra una carta d'imbarco ... Come scrive repubblica.it