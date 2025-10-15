Bagaglio a mano gratis stop ai costi per il posto accanto ai figli Le novità sui voli dal Parlamento Ue | cosa cambia per i rimborsi sui ritardi

Gli indennizzi per i passeggeri dei voli aerei scatteranno a partire da tre ore di ritardo sull’orario previsto e potranno arrivare fino a 600 euro a seconda della distanza percorsa. Lo ha stabilito nella seduta del 13 ottobre la commissione Trasporti dell’Europarlamento, che ha bocciato il limite minimo di cinque ore proposto in una bozza della Commissione europea prima dell’estate. I parlamentari europei hanno votato a maggioranza, ma la norma dovrà ancora fare diversi passaggi prima di entrare in vigore. I negoziatori avranno ora tre mesi di tempo (più uno di proroga) per raggiungere un accordo. 🔗 Leggi su Open.online