La streamer con più abbonamenti su Twich non è mai esistitia | il caso Neuro-sama
Neuro-sama, un avatar digitale gestito da intelligenza artificiale, ha raggiunto notevoli popolarità su Twitch, diventando la streamer con più abbonamenti in breve tempo. La sua ascesa ha suscitato interesse e discussioni sul ruolo delle tecnologie emergenti nel mondo dello streaming e dell'intrattenimento digitale. Un esempio di come l'innovazione possa cambiare le dinamiche di questa piattaforma, portando nuove prospettive sul rapporto tra pubblico e creator virtuali.
In pochi mesi, un avatar digitale alimentato da intelligenza artificiale ha scalato le classifiche e ridefinito il concetto di star dello streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it
