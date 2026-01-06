La streamer con più abbonamenti su Twich non è mai esistitia | il caso Neuro-sama

Neuro-sama, un avatar digitale gestito da intelligenza artificiale, ha raggiunto notevoli popolarità su Twitch, diventando la streamer con più abbonamenti in breve tempo. La sua ascesa ha suscitato interesse e discussioni sul ruolo delle tecnologie emergenti nel mondo dello streaming e dell'intrattenimento digitale. Un esempio di come l'innovazione possa cambiare le dinamiche di questa piattaforma, portando nuove prospettive sul rapporto tra pubblico e creator virtuali.

