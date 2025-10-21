Il Mostro | su Netflix la serie firmata da Stefano Sollima che ci riporta con maestria nell' incubo di un caso mai risolto

Comingsoon.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scritta e diretta con grande rigore, arriva su Netflix il 22 ottobre Il Mostro, la serie firmata da Stefano Sollima che ricostruisce i delitti del mostro di Firenze raccontandocene le origini. La recensione di Daniela Catelli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Il Mostro: su Netflix la serie firmata da Stefano Sollima che ci riporta con maestria nell'incubo di un caso mai risolto

