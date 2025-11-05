Caso Orlandi il vescovo dell'Archivio Segreto Vaticano | Mai visto documenti il dossier su Emanuela non è mai esistito

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Mai visto un fascicolo su Emanuela Orlandi: secondo me non è mai esistito". Sono le parole del prefetto dell'Archivio Segreto del Vaticano, monsignor Pagano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

caso orlandi vescovo archivioCaso Orlandi, il vescovo dell’Archivio Segreto Vaticano: “Mai visto documenti, il dossier su Emanuela non è mai esistito” - " Nessun fascicolo su Emanuela Orlandi nell'Archivio Segreto Vaticano, soltanto ritagli di giornali". Da fanpage.it

caso orlandi vescovo archivio“Il dossier su Emanuela Orlandi nell’Archivio Segreto Vaticano? Io ho visto un fascicolo, ecco cosa contiene”: parla monsignor Sergio Pagano - Scontro sul dossier Orlandi: l'ex prefetto dell'Archivio Vaticano afferma che non esiste, ma Diddi ne aveva confermato l'esistenza ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Caso Emanuela Orlandi, Mons. Pagano “Non ci sono carte segrete” - Lo ribadisce all'Istituto Italiano di Cultura di Londra monsignor Sergio Pagano, dal 1997 fino al 2024 Prefetto dell'ex Archivio Segreto Vaticano dove ha lavorato per oltre quarant'anni. Secondo msn.com

