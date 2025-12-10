sophie kinsella addio alla scrittrice bestseller di i love shopping

Sophie Kinsella, celebre autrice britannica nota per la serie di successo

È morta, all'età di 55 anni, la scrittrice inglese Sophie Kinsella, autrice tra l'altro della serie di successo I love Shopping. Lo ha annunciato la famiglia con un post su Instagram: "Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy). È morta serenamente, con i suoi ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: famiglia e musica e calore e Natale e gioia. Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore e il suo amore per la vita". Madeleine Sophie Wickham, conosciuta nel mondo come Sophie Kinsella, è scomparsa a Londra due giorni prima del suo 56esimo compleanno. 🔗 Leggi su Iltempo.it