Sophie Kinsella addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping
Sophie Kinsella, celebre autrice britannica nota per la serie di successo
È morta, all'età di 55 anni, la scrittrice inglese Sophie Kinsella, autrice tra l'altro della serie di successo I love Shopping. Lo ha annunciato la famiglia con un post su Instagram: "Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy). È morta serenamente, con i suoi ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: famiglia e musica e calore e Natale e gioia. Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore e il suo amore per la vita". Madeleine Sophie Wickham, conosciuta nel mondo come Sophie Kinsella, è scomparsa a Londra due giorni prima del suo 56esimo compleanno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
È morta a 55 anni Sophie Kinsella, la scrittrice di "I love shopping" Vai su X
E’ morta #SophieKinsella, autrice di “ I love shopping” - facebook.com Vai su Facebook
Sophie Kinsella, morta a 55 anni l'autrice di "I love shopping". L'addio della famiglia: «Abbiamo il cuore spezzato» - La popolare scrittrice da tempo lottava contro un tumore al cervello. Secondo msn.com
Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello: “Un messaggio d’amore a tutti ... quotidiano.net
Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri ... ilnapolista.it
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping iltempo.it
La Casa sull'albero vince il premio Maggio dei libri iltempo.it
Barbara D’Urso, è finita così: il retroscena dal mondo tv tvzap.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it