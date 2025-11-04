Komorebi | la luce tra le foglie della danza contemporanea

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 4 novembre 2025 - Rivelare. Teatri e centri performativi, giardini e ville medicee, RSA e case circondariali. Komorebi.- in giapponese, i raggi del sole filtranti tra le foglie degli alberi - è una luce che squarcia il muro dell'indifferenza e della solitudine, connettendo i linguaggi del corpo con le diverse anime della nostra città. Il progetto di Stazione Utopia per l'Autunno Fiorentino 2025 è un gesto di ascolto, cura e comunità che intreccia danza, relazioni e innovazione sociale attraverso spettacoli, laboratori e visite speciali. Partecipazione attiva e accessibilità, riscoperta del patrimonio culturale e valorizzazione dei nuovi talenti sono le parole d'ordine del programma, che si articola sino al 29 novembre in tre momenti: il workshop di Luisa Cortesi - data da definire - nella sezione femminile del Carcere di Sollicciano, il Living History "Ballo Lorenese (2911) alla Villa medicea La Petraia, e cinque serate in compagnia dei giovani coreografi più celebri del panorama italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

komorebi la luce tra le foglie della danza contemporanea

© Lanazione.it - Komorebi: la luce tra le foglie della danza contemporanea

Contenuti che potrebbero interessarti

komorebi luce foglie danzaKomorebi: la luce tra le foglie della danza contemporanea - Il progetto di Stazione Utopia per l'Autunno Fiorentino 2025 presenta sino al 29 novembre un programma itinerante di spettacoli, living history e laboratori di comunità che indagano i linguaggi del co ... Come scrive lanazione.it

komorebi luce foglie danzaDove la luce filtra: Komorebi porta danza e arte nei quartieri - La rassegna è resa possibile grazie al contributo del Comune di Firenze per l’Autunno Fiorentino 2025, con la collaborazione di ville, giardini storici, centri sociali, RSA, PARC, Combo Social Club, ... Scrive firenzetoday.it

Danza e laboratori, Firenze spalma luce Komorebi nei quartieri - Danza, performance, laboratori all'insegna dell'inclusione sociale e della partecipazione culturale: a Firenze, nei Quartieri 1, 4 e 5, fino al 23 novembre, arriva la rassegna d'autunno 'Komorebi, la ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Komorebi Luce Foglie Danza