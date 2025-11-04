Komorebi | la luce tra le foglie della danza contemporanea

Firenze, 4 novembre 2025 - Rivelare. Teatri e centri performativi, giardini e ville medicee, RSA e case circondariali. Komorebi.- in giapponese, i raggi del sole filtranti tra le foglie degli alberi - è una luce che squarcia il muro dell'indifferenza e della solitudine, connettendo i linguaggi del corpo con le diverse anime della nostra città. Il progetto di Stazione Utopia per l'Autunno Fiorentino 2025 è un gesto di ascolto, cura e comunità che intreccia danza, relazioni e innovazione sociale attraverso spettacoli, laboratori e visite speciali. Partecipazione attiva e accessibilità, riscoperta del patrimonio culturale e valorizzazione dei nuovi talenti sono le parole d'ordine del programma, che si articola sino al 29 novembre in tre momenti: il workshop di Luisa Cortesi - data da definire - nella sezione femminile del Carcere di Sollicciano, il Living History "Ballo Lorenese (2911) alla Villa medicea La Petraia, e cinque serate in compagnia dei giovani coreografi più celebri del panorama italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

