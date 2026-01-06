La Roma passa in trasferta a Lecce | Ferguson e Dovbyk fanno volare i giallorossi

La Roma conquista una vittoria importante in trasferta contro il Lecce, grazie alle reti di Ferguson e Dovbyk. La partita, disputata al Via del Mare, si conclude con il risultato di 2-0, segnando l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Un risultato che permette ai giallorossi di consolidare la propria posizione in classifica e di affrontare la seconda parte della stagione con fiducia.

La Roma vince 2-0 contro il Lecce al Via del Mare, nell'ultima partita del girone d'andata di Serie A. La squadra di Gasperini non risente delle assenze in difesa e torna alla vittoria dopo la brutta sconfitta con l'Atalanta. Decisive le reti di Ferguson e Dovbyk, i due attaccanti finiti nel mirino della critica in questo primo scorcio di stagione, su cui lo stesso tecnico di Grugliasco aveva espresso a più riprese le sue perplessità. Nel primo tempo netta supremazia territoriale della Roma, in vantaggio già al 14' con il terzo gol in stagione di Evan Ferguson. Ancora l'irlandese ha una buona occasione in chiusura di prima frazione, ma si salva di piede Falcone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

