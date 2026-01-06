La Roma passa anche a Lecce decisivi i gol di Ferguson e Dovbyk | Gasperini ritrova i suoi bomber
La Roma di Gasperini conquista una vittoria in trasferta a Lecce, grazie ai gol di Ferguson e Dovbyk. La squadra mantiene la posizione in classifica, rimanendo vicina alle prime della classe, con un match in meno rispetto a Inter, Milan e Napoli. La prestazione dimostra la crescita del reparto offensivo e la capacità di ottenere risultati importanti in trasferta.
