Roma risposta da grande | a Lecce decide la coppia Ferguson-Dovbyk

La Roma ha ottenuto una vittoria importante a Lecce, battendo i padroni di casa 2-0 al Via del Mare. In un momento di emergenza e con poche rotazioni disponibili, i giallorossi hanno dimostrato efficacia, rispondendo alle sfide della stagione con concretezza. La vittoria assume valore maggiore considerando le difficoltà affrontate e rappresenta un segnale positivo per il percorso della squadra in Serie A.

La Roma doveva rispondere, e ha risposto con l’unica lingua che in Serie A evita i processi: i gol. Al Via del Mare finisce 2-0, una vittoria che vale molto più della classifica perché arriva nel cuore di un’emergenza vera, con rotazioni ridotte e una partita che aveva tutto per trasformarsi nell’ennesimo inciampo esterno. Invece la squadra di Gasperini la porta dove voleva: controllo, cinismo, un colpo per tempo. E soprattutto una fotografia che pesa anche sul mercato: segnano proprio i due centravanti discussi, Ferguson prima, Dovbyk poi. Il risultato rimette ordine anche nei numeri: la Roma si rialza dopo Bergamo, sale a 36 punti e si rimette addosso alla zona Champions con la sensazione di aver ritrovato un filo di serenità che a Trigoria, nelle ultime settimane, aveva iniziato a sfilacciarsi. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Roma, risposta da grande: a Lecce decide la coppia Ferguson-Dovbyk Leggi anche: Lecce-Roma 0-2, le pagelle: risposte forti da Ferguson e Dovbyk Leggi anche: La Roma passa anche a Lecce, decisivi i gol di Ferguson e Dovbyk: Gasperini ritrova i suoi bomber Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bello e maledetto: il Como torna dominante; Atalanta, Palladino: Dobbiamo sfatare il tabù Inter; Roma, emergenza totale in difesa. A Lecce la grande occasione per un Ghilardi già in bilico; Serie A, Juventus frenata dal Lecce: vince l’Atalanta, Roma ko a Bergamo. Anticipo Serie A, la Roma vince 2-0 sul campo de Lecce confermandosi al quarto posto - Allo Stadio Via del Mare la squadra di Gasperini segna nella prima vera azione, poi controlla gli avversari e chiude la gara a metà ripresa ... calciocasteddu.it

Lecce – Roma 0-2 cronaca e highlights: le punte fanno il proprio dovere, Gasperini si rialza! – VIDEO - Lecce – Roma cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A La Roma mette alle spalle la sconfitta di Bergamo ... generationsport.it

Lecce-Roma 0-1, i giallorossi proseguono la striscia positiva - Una partita ricca di occasioni da entrambe le parti, parte forte la Roma in avvio con un opportunità per Dovbyk che viene lanciato in profondità ma trova la copertura attenta di Gaspar. it.blastingnews.com

Al termine di ogni episodio di "S.R.Q.R.", Alessandro Cristofori pone all'ospite la domanda "Che cos'è per te la Roma". Ecco la risposta di Ruggiero Rizzitelli: "La Roma ad oggi è diventata una fede come per chi crede nella Chiesa o in qualsiasi altra religione - facebook.com facebook

#Roma-Raspadori, è il giorno della verità: a Trigoria si aspettano una risposta in 24 ore x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.