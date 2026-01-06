La notte magica che chiude il Natale italiano

La notte tra il 5 e il 6 gennaio segna la conclusione delle festività natalizie in Italia. Con il calar delle stelle e l’arrivo dell’alba, i bambini si svegliano con l’attesa di scoprire i regali nascosti nelle calze appese al camino, dando inizio a un momento di tradizione e speranza che accompagna il ritorno alla quotidianità.

Quando le ultime stelle del 5 gennaio si dissolvono all'orizzonte e l'alba del 6 sorge sulle città e i borghi italiani, milioni di bambini corrono verso le calze appese al camino. È l'Epifania, il giorno in cui la Befana visita tutti i bambini d'Italia per riempire le loro calze di dolciumi, caramelle, frutta secca e giocattoli se si sono comportati bene. La vecchietta più amata della penisola, con il suo naso aguzzo, lo scialle consunto e la scopa di saggina, rappresenta l'ultimo atto delle festività natalizie: come recita il detto popolare, "l'Epifania tutte le feste porta via". Ma chi è davvero questa misteriosa figura che attraversa i cieli notturni? Dietro l'immagine folkloristica della nonnina benevola si cela un intreccio affascinante di miti pagani, leggende cristiane e riti ancestrali che affondano le radici nella notte dei tempi.

