La notte del fauno | una notte di Halloween magica nel bosco di Piana delle Mele a Guardiagrele

A Piana delle Mele, nel cuore di Guardiagrele, la notte di Halloween si accende di incanto e mistero insieme ai Guardiani dell’Oca. A partire dalle 18, i boschi e i sentieri si popolano di elfi, gnomi, folletti, fate e Fauni pronti a incantare grandi e piccini con atmosfere fiabesche e incontri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Una notte speciale vi attende a Piana delle Mele insieme ai Guardiani dell’Oca! In questa notte misteriosa, tra ombre e luci, porta la tua lanterna e vivi un viaggio unico con il nuovo spettacolo itinerante La Notte del Fauno Laboratori creativi a tema per tutti - facebook.com Vai su Facebook

Biandronno celebra Halloween nel bosco: musica, panini e misteri - Il 31 ottobre il paese si trasforma: dalle 18 il bosco vicino al parcheggio comunale accoglie famiglie e appassionati per un Halloween suggestivo tra stand gastronomici, falò e DJ set ... Scrive varesenews.it

Cosa guardare su Netflix ad Halloween: i titoli più inquietanti per la notte più spaventosa dell’anno - Dai classici ai nuovi horror, ecco cosa vedere sulla piattaforma streaming per vivere una notte di Halloween da brivido ... Secondo grazia.it

La notte di Halloween all'Osservatorio astronomico per ammirare le Pleiadi - L'Osservatorio astronomico di Grosseto (foto da www. corrieredimaremma.it scrive