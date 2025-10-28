La notte del fauno | una notte di Halloween magica nel bosco di Piana delle Mele a Guardiagrele

Chietitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piana delle Mele, nel cuore di Guardiagrele, la notte di Halloween si accende di incanto e mistero insieme ai Guardiani dell’Oca. A partire dalle 18, i boschi e i sentieri si popolano di elfi, gnomi, folletti, fate e Fauni pronti a incantare grandi e piccini con atmosfere fiabesche e incontri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Biandronno celebra Halloween nel bosco: musica, panini e misteri - Il 31 ottobre il paese si trasforma: dalle 18 il bosco vicino al parcheggio comunale accoglie famiglie e appassionati per un Halloween suggestivo tra stand gastronomici, falò e DJ set ... Scrive varesenews.it

notte fauno notte halloweenCosa guardare su Netflix ad Halloween: i titoli più inquietanti per la notte più spaventosa dell’anno - Dai classici ai nuovi horror, ecco cosa vedere sulla piattaforma streaming per vivere una notte di Halloween da brivido ... Secondo grazia.it

notte fauno notte halloweenLa notte di Halloween all'Osservatorio astronomico per ammirare le Pleiadi - L'Osservatorio astronomico di Grosseto (foto da www. corrieredimaremma.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Notte Fauno Notte Halloween