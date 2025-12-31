Folla al Mercato Albinelli | Per il cenone ’fai da te’ d’obbligo i prodotti tipici

Dopo le festività natalizie, i modenesi si preparano al tradizionale cenone di Capodanno. Le vie del centro, in particolare il Mercato Albinelli, si popolano di persone alla ricerca di prodotti tipici e di qualità. Questa attenzione ai sapori tradizionali sottolinea l’importanza delle eccellenze locali per una serata speciale, mantenendo vivo il legame con le radici culinarie della città.

Archiviati Natale e Santo Stefano, i modenesi ora si concentrano sul cenone di Capodanno e affollano le vie del centro a caccia dei migliori prodotti tipici che sotto la Ghirlandina non mancano mai. Tra le mete più gettonate per assicurarsi prodotti di qualità c’è il mercato Albinelli, che in questi giorni è gremito fin dalle prime ore del mattino. Al momento, la soddisfazione dei commercianti del mercato per l’affluenza è alta. "La clientela c’è stata – dichiara Andrea Prandini della Salumeria e Polleria Prandini - e abbiamo anche notato un buon numero di turisti, che vengono per comprare le nostre classiche prelibatezze natalizie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

