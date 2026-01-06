La Befana dei clochard al Principe di Savoia di Milano

La Befana dei clochard al Principe di Savoia di Milano è un evento tradizionale organizzato dai City Angels, coinvolgendo figure del mondo culturale, politico e istituzionale milanese, tra cui il sindaco Sala e il presidente della Regione Fontana. L'iniziativa mira a portare conforto e solidarietà alle persone senza dimora, contribuendo a mantenere viva una tradizione di attenzione e supporto per i più bisognosi in città.

Alla festa organizzata come da tradizione dai City Angels personalità del mondo culturale, della politica e delle istituzioni milanesi, fra cui il sindaco Sala e il presidente della Regione Attilio Fontana.

