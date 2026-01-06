Pranzo a cinque stelle per i clochard milanesi al Principe di Savoia
Un pranzo di solidarietà si è tenuto al Principe di Savoia, offrendo un pasto caldo a oltre duecento clochard milanesi. Il menù vegetariano, scelto per rispetto verso tutte le creature, ha sottolineato l’attenzione verso le esigenze dei presenti. Decine di volontari dei City Angels hanno garantito l’organizzazione e il supporto, contribuendo a creare un momento di condivisione e vicinanza in una giornata dedicata alla solidarietà.
Oltre duecento persone sedute a tavola, un menù vegetariano “in segno di rispetto per tutte le creature” e decine di volontari speciali con la pettorina rossa dei City Angels. Anche quest’anno Milano ha rinnovato uno dei suoi appuntamenti più simbolici di solidarietà: la Befana del Clochard. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Befana dei clochard: per i senzatetto pranzo da ‘principe’ al Savoia con lo chef di Alberto di Monaco
Leggi anche: Vittoria di Savoia, quanto è alta la figlia del Principe Emanuele Filiberto
Pranzo a cinque stelle per i clochard milanesi al Principe di Savoia - L'iniziativa anche quest'anno è stata organizzata dal City Angels di Milano. milanotoday.it
IL PRANZO DELLA BEFANA Martedì 06 Gennaio 20.26 ordina liberamente dal nostro menù e concludi le festività con gusto ed armonia! MENU' LIBERO SEMPRE!!! INFO E PRENOTAZIONI 3884255652 OSTERIA CINQUE - VIA AMERIGO VESPUCCI ( angol - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.