Pranzo a cinque stelle per i clochard milanesi al Principe di Savoia

Un pranzo di solidarietà si è tenuto al Principe di Savoia, offrendo un pasto caldo a oltre duecento clochard milanesi. Il menù vegetariano, scelto per rispetto verso tutte le creature, ha sottolineato l’attenzione verso le esigenze dei presenti. Decine di volontari dei City Angels hanno garantito l’organizzazione e il supporto, contribuendo a creare un momento di condivisione e vicinanza in una giornata dedicata alla solidarietà.

